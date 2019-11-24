الامارات | «نقطة كلباء» تقرب العين من صدارة المجموعة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن «نقطة كلباء» تقرب العين من صدارة المجموعة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، على مواجهة العين وضيفه اتحاد كلباء، في المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، ليضع «الزعيم» النقطة الحادية عشرة في رصيده، متقاسماً الصدارة مع شباب الأهلي، بينما أضاف «النمور» النقطة الثانية في رصيده.

وأصبحت الفرصة مواتية أمام «الزعيم»، للارتقاء بصدارة المجموعة الأولى، خصوصاً أنه سيكفيه الفوز أو حتى التعادل في المباراة الأخيرة خارج أرضه في مواجهة خورفكان الذي خرج من دائرة المنافسة، بينما أكمل شباب الأهلي مبارياته في مرحلة دوري المجموعات.

وسجل العين هدف التقدم، حينما أرسل المدافع فلاح وليد قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول كرة عرضية، وجدت المهاجم جمال معروف، الذي ارتقى فوق الجميع وحولها برأسه في الزاوية البعيدة لحارس كلباء جمال السراح.

ولم يفرح لاعبو العين بالهدف الذي سجلوه كثيراً، إذ استطاع «النمور» تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 4+45، بواسطة ماجد راشد.