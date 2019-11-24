الامارات | الشارقة يتأهل لربع نهائي «الكأس» بخماسية في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتأهل لربع نهائي «الكأس» بخماسية في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم محمد خلفان فريقه الشارقة للفوز على الفجيرة 5-1، وحصد بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في كأس الخليج العربي لكرة القدم، خلال المباراة التي أقيمت، أمس، على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة السادسة لفرق المجموعة الثانية، ورفع الشارقة رصيده إلى تسع نقاط، فيما بقي الفجيرة عند سبع نقاط، ولاتزال فرصته في التأهل للدور المقبل قائمة، إذ تبقت له مباراة أخيرة أمام بني ياس في الجولة السابعة.

سجل أهداف الشارقة محمد خلفان «هاتريك»: «19، و49، و67»، وإيغور كورنادو «45»، واللاعب البديل رافائيل دو سانتوس «77»، وللفجيرة جوناثان بنيتس «55».

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً متواضعاً، بلغ 220 مشجعاً فقط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدفين نظيفين، سجلهما محمد خلفان «19»، والبرازيلي إيغور كورنادو «45».

وظهر الشارقة، الذي منح الفرصة لعدد كبير من لاعبيه البدلاء، بمستوى فني جيد، وحاول منذ بداية المباراة تنظيم صفوفه بشكل جيد، والسيطرة على الملعب، وقيادة زمام المبادرة.

وبدا الشارقة الأفضل والأكثر وصولاً للمرمى، بفضل تحركات لاعبه إيغور، في حين اعتمد الفجيرة، الذي تراجع لمنطقته الدفاعية، على الهجمات المرتدة عبر كلٍّ من خليفة عبدالله وخليل خميس وجوناثان بنيتس.

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واستثمر الشارقة أفضليته في المباراة بتسجيل هدف السبق عن طريق محمد خلفان «19» من تسديدة رأسية محكمة في المرمى، مستفيداً من تمريرة عرضية لزميله سعيد الكعبي، وكاد إيغور أن يسجل الهدف الثاني للشارقة، عندما سدد كرة قوية مباغتة في المرمى «23».

وقبل انتهاء الشوط الأول، نجح لاعب الشارقة إيغور في تسجيل الهدف الثاني «45» من تسديدة قوية من هجمة منظمة للشارقة.

وتمكن محمد خلفان من إضافة الهدف الثالث «49»، وقلص الفجيرة الفارق عن طريق لاعبه جوناثان بنيتس «55» من هجمة سريعة.

وأهدر إيغور فرصة ذهبية في مواجهة مرمى الفجيرة، عندما سدد كرة مرت بجوار المرمى.

وسجل لاعب الشارقة محمد خلفان الهدف الثالث له والرابع لفريقه «67» من تسديدة قوية، لم تفلح محاولات حارس الفجيرة، صالح ربيع، في إبعادها عن مرماه، ونجح اللاعب البديل رافائيل دو سانتوس في تسجيل الهدف الخامس «77»، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 5-1.

الشارقة رفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما بقي الفجيرة عند سبع نقاط.