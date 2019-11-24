الامارات | نجوم «الأولمبي المصري» يسيطرون على جوائز كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم «الأولمبي المصري» يسيطرون على جوائز كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر لاعبو المنتخب الأولمبي المصري على جوائز بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، تحت 23 عاماً، التي اختتمت، أول من أمس، في العاصمة المصرية القاهرة بتتويج المنتخب المصري بلقب البطولة، بعد التغلب على ساحل العاج 2-1، بعد الشوطين الإضافيين.

وفاز رمضان صبحي، قائد المنتخب الأولمبي المصري، بلقب أفضل لاعب في البطولة، بعد مجهوده الكبير وقيادته لفريقه للفوز باللقب، خصوصاً مع تسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية بمرمى ساحل العاج.

وحصل محمد صبحي على جائزة أفضل حارس، حيث تألق في قيادة الفريق للتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه. وتسلم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر جائزة أفضل هداف، بعد تسجيله أربعة أهداف في المسابقة.

وتوج منتخب مصر الأولمبي، بعد اللجوء إلى الشوطين الإضافيين، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/‏‏1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق المدافع كريم العراقي في الدقيقة 36، قبل أن يسجل أبوبكر دومبيا هدف التعادل في الدقيقة 89. وفي الدقيقة 114 بالشوط الإضافي الثاني، سجل رمضان صبحي الهدف الثاني لمصر، ليهدي بلاده اللقب.

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وكان منتخبا مصر وساحل العاج تأهلا لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، بفوزهما في دور الـ4، حينما فاز الأول على جنوب إفريقيا 3/‏‏ صفر، والثاني على غانا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 2/‏‏2، قبل أن يلحق بهما منتخب جنوب إفريقيا، الذي اقتنص المركز الثالث بفوزه على غانا بركلات الترجيح، في وقت سابق أول من أمس.

ونجح المنتخب المصري في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن استضاف النسخة الثالثة من المسابقة والتي انطلقت عام 2011 في المغرب وتوج بها المنتخب الغابوني، ثم نسخة 2013 التي فاز بها المنتخب النيجيري.

وهنأ من جانبه، نجم ليفربول ومنتخب مصر الأول، محمد صلاح منتخب بلاده بالفوز باللقب الإفريقي، وذكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب المباراة: «ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة، وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت، ويارب يفضلوا في الاستاد دايماً».

وحرص كذلك مدرب منتخب ساحل العاج، حيدرا سواليهو، على تهنئة نظيره المصري بلقب البطولة الإفريقية، وقال في تصريحات صحافية: «مبروك لمصر على التتويج باللقب، وشكراً للدولة والجماهير المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي حظينا بها هنا، وفي النهاية حققنا المطلوب منا وهو التأهل للأولمبياد».

وأضاف: «فخور بالتأهل للأولمبياد، وكنا خصماً قوياً ونداً كبيراً للمنتخب المصري، وسعيد بأداء فريقي في المباراة رغم الخسارة، خصوصاً أن اللاعبين قدموا كل ما بوسعهم».

حصد المنتخب المصري ثلاث جوائز فردية في المسابقة الإفريقية، بفوز رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب، وتتويج محمد صبحي أفضل حارس، ومصطفى محمد أفضل هداف.