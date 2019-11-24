الامارات | ليوناردو أكبر المستفيدين من مباراة شباب الأهلي وخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو أكبر المستفيدين من مباراة شباب الأهلي وخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى شباب الأهلي مبارياته بدور المجموعات في كأس الخليج العربي، بتعادل «فرسان دبي» مع خورفكان دون أهداف، في الجولة السادسة من المجموعة الأولى، إذ تصدر شباب الأهلي الترتيب برصيد 11 نقطة، قبل خوض العين مباراته أمام كلباء.

وضمن «فرسان دبي» خوض مباراته في ربع النهائي على ملعبه، بغض النظر عن نتائج الجولة الختامية التي لن يلعبها، بينما يعد البرازيلي، ليوناردو، أكبر المستفيدين من المباراة رغم عدم مشاركته بداعي الإيقاف.

وأسهم التعديل الذي أجرته رابطة المحترفين في إقامة جولة الكأس، بدلاً من الجولة الثامنة بدوري الخليج العربي، في تطبيق عقوبة الإيقاف المفروضة على ليوناردو في لقاء الكأس، ليغيب عن مباراة ليست لها أهمية كبيرة للجهاز الفني، في المقابل ستكون المفارقة أن ليوناردو سيعود للمشاركة في الدوري وفي لقاء صعب أمام الوحدة في الجولة الثامنة.

Advertisements

وقال مدرب شباب الأهلي، اروابارينا، في المؤتمر الصحافي، إنه لا يهتم لخصمه في ربع النهائي، وإنه يواجه الجميع بالاهتمام والتركيز نفسيهما، وأشار إلى أن الجهاز الفني سيسعى لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة، مشيراً إلى أهمية الفترة المقبلة في الدوري، كما أنه سيستغل فترة التوقف لخوض مباراة ودية أمام النصر السعودي في 28 الجاري.

زوران: سنتمسك بحظوظنا أمام العين

قال مدرب خورفكان، الكرواتي زوران، في المؤتمر الصحافي: «سنتمسك بحظوظنا في التأهل أمام العين»، مشيراً إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة، خصوصاً على مستوى الدفاع، لكنه يحتاج إلى التطور في الهجوم.