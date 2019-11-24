شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الحصن.. وتعادل دبا الفجيرة والبطائح في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الحصن على مضيفه مصفوت بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، وسجل لمصفوت حمد (24)، بينما سجل هدفي دبا الحصن البرازيليان روفائيل سانتياغو (63)، ورودريغو سيلفا (80)، وشهدت المباراة طرد لاعب مصفوت علي صنقور في الدقيقة (90+5)، وفِي مباراة ثانية تعادل دبا الفجيرة والبطائح بهدف لكل منهما، حيث سجل لدبا الفجيرة البرازيلي فينيكيوس (43)، بينما سجل للبطائح البرازيلي ألكسندرا ميديريوس (50). وحافظ دبا الفجيرة على صدارة الترتيب بسبع نقاط، وهو رصيد دبا الحصن نفسه، يليهما الإمارات والبطائح، لكل منهما خمس نقاط، ثم العروبة ومصفوت أربع نقاط، ثم العربي ثلاث، والحمرية نقطتان، والذيد نقطة واحدة، وأخيراً التعاون ومسافي دون نقاط. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فوز دبا الحصن.. وتعادل دبا الفجيرة والبطائح في «الأولى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.