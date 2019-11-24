شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يحقق تعادلًا مثيرًا مع الوداد ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق الرجاء المغربي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، بعد تعادله مع مواطنه ومضيفه الوداد بنتيجة 4-4 في المباراة المثيرة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب «محمد الخامس» في إياب دور الـ16 للبطولة.

Advertisements

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الرجاء، قد انتهت بالتعادل أيضا بهدف لكل فريق؛ ليتأهل الرجاء لدور الثمانية بأفضلية تسجيل أهداف أكثر خارج الأرض.

وتقدم الوداد بهدف للاعبه محمد ناهيري من ضربة جزاء في الدقيقة 12، ثم تعادل الرجاء بهدف من ضربة جزاء أيضا أحرزها محسن متولي في الدقيقة 50، قبل أن يتمكن الوداد من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق أيمن الحسوني وأيوب الكعبي وبديع أوك في الدقائق 56 و58 و73، وبعد دقيقتين فقط سجل حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للرجاء، الهدف الثاني للضيوف.

كانت المباراة في طريقها إلى الانتهاء لصالح الوداد، إلا أن الرجاء نجح في العودة بقوة، وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين في الوقت القاتل عبر محسن متولي من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 88، والكونغولي بين مالانجو في الدقيقة 94، ليحسم الرجاء الأمور، ويخطف بطاقة العبور للدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.