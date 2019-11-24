شكرا لقرائتكم شوقي غريب يبكي بسماع أغنية أنا ابن مصر: تهنئة رئيس الجمهورية أكبر وسام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بكى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على الهواء خلال استضافته تلفزيونياً بأحد البرامج خلال سماعه لأغنية أنا ابن مصر بصوت مدحت صالح خلال مداخلة هاتفية.

وأوضح غريب أن أكبر وسام تلقاه المنتخب الوطني هو التهنئة التي تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب التتويج باللقب.

وأكد شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية أن هذه الأغنية كانت تشعله حماساً عندما يستمع لها في مباريات المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

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أضاف المدير الفني المتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، أنه فخور بوطنه لذلك كانت الأغاني الوطنية حافزاً له خلال البطولة القارية.