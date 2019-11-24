شكرا لقرائتكم محمد صبحي: لم أخشى مواجهة أي منتخب ببطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد صبحي أفضل حارس ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة أنه لم يخشى من مواجهة أي فريق واجهه الفراعنة خلال فعاليات البطولة.
أضاف محمد صبحي في تصريحات تلفزيونية: "تعاملنا مع بطولة أفريقيا برجولة حتى نستطيع الوصول الى أولمبياد طوكيو".
أوضح الحارس الدولي أن جميع أفراد المنتخب بذلوا أقصى ما بوسعهم في البطولة القارية حتى تم التتويج".
وتوج محمد صبحي كأفضل حارس في البطولة القارية التي حظي بها المنتخب الأولمبي مساء الجمعة وسط حضور جماهير وصل الى 70 ألف متفرج.
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