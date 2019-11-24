جميع نتائج منافسات دورى سيدات السلة اليوم السبت...

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جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية بالجولة الاثمنة بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية .

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من، الأهلى على تشامبيون الرحاب 31/6 و سبورتنج على السنطة 41/18 و الطيران على هليوليدو21/18 و الزهور على الجزيرة 27 /23 فى إطار المجموعة الأولى .

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بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ، الشمس على الزمالك 30 /28 و سموحة على المنصورة 36 /11 و المعادى على مدينة نصر 49 /15 و 6 اكتوبر على اصحاب الجياد 25 /22 .

فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، الشمس مع المنصورة و مدينة نصر مع الزمالك و سموحة مع أصحاب الجياد و 6 أكتوبر مع المعادى و الأهلى مع السنطة و هليوليدو مع تشامبيون الرحاب و سبورتنج مع الزهور و الجزيرة مع الطيران .