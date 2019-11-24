شكرا لقرائتكم منتخب الكرة النسائية يخوض أول مران له فى المعسكر المغلق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه الاول خلال معسكره المغلق الذي انطلق اليوم السبت ضمن الاستعداد لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة.

بداء المران بتدريبات الاحماء وركز حسين عبداللطيف علي النواحي التكتيكية وتلقين اللاعبات عض الجمل الخططية والتحركات التكتيكية الهجومية كمل شمل المران علي فقرة للتصويب علي المرمي.

وشارك في المران الثنائي ليلي يوسف المحترفة بالدوري الامريكي ضمن صفوف فريق جون هوبكنز ونادية رمضان المحترفة ضمن صفوف فريق شيكاغو اف سي الامريكي

وشهد المران حضور علاء عبدالعال المدير الفني لنادي بتروجيت وحرص علي مشاهدة المران ومؤازة حسين عبداللطيف في مهمته وقام بتحيته علي المجهود المبذول الواضح علي مستوي اللاعبات.

من ناحية أخري تجري سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة المسائية اتصالاتها بالاتحاد الاردني من اجل اقامة مباراة ودية كما طلب عبد اللطيف خوض لقاء ودي مع احد الدول الافريقية وتعتبر غانا هي الاقرب لمواجهة منتخبنا الوطني

ومن جانبها اكدت ليلى خالد يوسف لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة والمحترف في صفوف فريق جامعة ''جون هوبكينز'' بالدوري الامريكي علي سعادتها بتواجدها ضمن صفوف منتخب مصر.