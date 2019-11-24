شكرا لقرائتكم شوقي غريب: هاجمونى بعنف مع المنتخب الأول.. ولا يعقل أطلب شرط جزائى من بلدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه تعرض لظلم شديد خلال الفترة التي تولى فيها مسئولية المنتخب الأول قبل 4 سنوات. أضاف شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية أن البعض طالب بفسخ التعاقد معي خوفاً من مطالبتي بالشرط الجزائي، قائلاً: "معقولة أطلب شرط جزائي من بلدي". تابع المدير الفني المتوج ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة قائلاً: "لا يوجد مدرب في العالم يحصل على كل شيء طول عمره، يواجه اخفاقات وانكسارات ثم يصعد من جديد وهذه هي لغة كرة القدم".

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