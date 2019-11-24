شكرا لقرائتكم شوقي غريب يكشف تفاصيل مثيرة فى استعادة مستوى رمضان صبحي مع الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تفاصيل الجلسة التي عقدها مع أفضل لاعب ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة رمضان صبحي قبل انضمامه للمنتخب الأولمبي قبل عام.

أكد شوقي غريب أن جلسة جمعته برمضان صبحي ونادر شوقي وكيل اللاعب وأكد له خلالها أن المستقبل مع المنتخب الأولمبي وأنه سيستطيع العودة أكثر قوة من الفترة التي خاضها.

أضاف غريب في تصريحات تلفزيونية أن رمضان صبحي رفض الخروج من مباراة مصر وهولندا الودية بمعسكر اسبانيا بسبب رغبته في التواجد طيلت الوقت مع الفريق بالرغم من أنه كان مرتبطاً بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك وهو أمر يؤكد أن اللاعب لديه رغبة كبيرة في التواجد بشكل قوي في تاريخ الكرة المصرية.

تابع شوقي غريب أن رمضان صبحي تحمل مشاكل حدثت في كأس العالم ونسي الجميع ان اللاعب شارك في المونديال ووصل مع الفراعنة لنهائي أمم أفريقيا في الجابون وعمره 19 عاماً وبدلا من تكريمه تم اقصائه من المنتخب الوطني نهائياً وهو أمر أضر باللاعب.