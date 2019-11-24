شكرا لقرائتكم عمار حمدي: مباراتي غانا وكوت ديفوار الأصعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمار حمدي نجم منتخب مصر الأولمبي المتوج بأفضل لاعب وسط مهاجم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة أنه كان واثقاً من تتويج الفراعنة باللقب. وقال عمار حمدي خلال تصريحات تلفزيونية أن مباراتي كوت ديفوار في النهائي وغانا بالدور الأول هما الأصعب في مشوار الفراعنة بالبطولة الأفريقية. Advertisements وأوضح لاعب الأهلي أنه فخور باللقب خاصة وأن الفريق استطاع أن يمنح السعادة للجماهير المصرية التي زحفت لحضور المباراة. وتوج المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة أثر تغلبه في النهائي علي حساب كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة التي شهدت حضور كامل لمدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي.

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