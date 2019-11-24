شكرا لقرائتكم الهلال في نوفمبر.. نتائج إيجابية وذكريات مؤلمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دائماً ما يقدم الهلال مستويات مميزة في المسابقات الآسيوية خلال مبارياته التي تقام في شهر نوفمبر، إلا أنه في نفس الوقت يحمل ذكريات مؤلمة للجماهير الزرقاء، التي تتمنى أن يكسر فريقها نحس دوري أبطال آسيا في مواجهة أوراوا المرتقبة.

وخاض الهلال 7 مباريات في شهر نوفمبر بالمسابقات الآسيوية منذ مشاركته الأولى، إذ انتصر في 5 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها.

وخاض الهلال أول لقاء آسيوي في شهر نوفمبر حينما واجه استقلال طهران الإيراني في مسابقة كأس الكؤوس الآسيوية عام 1997، وانتصر بركلات الترجيح ليواجه ناغويا غرامبوس الياباني بالنهائي في ذات الشهر وتوج باللقب بعد فوزه 3-1.

Advertisements

وفي عام 1999 لعب الهلال أمام السد القطري في نوفمبر في مسابقة كأس آسيا أبطال الدوري وانتصر بهدف نظيف، وواجه السالمية الكويتي في نفس الشهر من عام 2000 وانتصر 3-1.

وآخر انتصارات الهلال في شهر نوفمبر كانت في هذه النسخة حينما انتصر على أوراوا الياباني بهدف نظيف في مواجهة الذهاب التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وكانت ذكريات الهلاليين مؤلمة في المواجهتين اللتين لم ينتصر فيها الفريق بشهر نوفمبر، حيث كانت الأولى في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2014 حينما تعادل سلبياً أمام سيدني الأسترالي وخسر اللقب، في حين أن مواجهته الثانية كانت في عام 2017 حينما خسر مواجهة إياب النهائي أمام أوراوا الياباني بهدف دون رد، ليتوج الفريق الياباني بالبطولة بعد فوزه 2-1 في مجموع المباراتين.