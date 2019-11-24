انبي يرفض نهائيا التخلي عن لاعب المنتخب بالميركاتو الشتوي

رفض مسؤولو إنبى، رحيل اللاعب أسامة جلال مدافع الفريق البترولي والمنتخب الأولمبى، كما تم اختاره برفض رحيله بأى شكل خلال موسم الانتقالات الشتوية بشهر يناير القادم مهما كانت حجم العروض المقدمة إليه بتلك الفترة، حيث يرغب مسؤولي النادي بالاحتفاظ بالاعب.

حيث يعد مدافع الفريق البترولى واحد من لاعبي الفريق المتألقين، حيث لا توجد اي نية لدي الفريق بالاستغناء عن اللاعبين المتألقين من أجل الخروج من دوامة الهبوط مبكرا بعد تواجد فريق إنبى بالمركز الأخير هذا الموسم بعد 5 مباريات لم ينجح خلالها انبي سوى فى حصد نقطة واحدة.

الجدير بالذكر أن إنبى بقيادة حلمى طولان يستعد حاليا لخوض مواجهة الزمالك، المقرر اقامتها على استاد السلام فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتى ستقام بعد غد الإثنين.