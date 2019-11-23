انت الان تتابع من دون رونالدو.. يوفنتوس يحافظ على الصدارة بفضل هيغواين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هيغواين أنقذ يوفنتوس

أنقذ المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين فريقه يوفنتوس الإيطالي من أول هزيمة له هذا الموسم، وقاده لانتصار جديد في الدوري المحلي، السبت، مع غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحافظ يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي، بعد انتصاره الصعب بنتيجة 3-1 على أتلانتا، في الجولة 13 من منافسات الدوري.

وأحرز هيغواين هدفين قرب النهاية ليقلب يوفنتوس تأخره إلى فوز بنتيجة 3-1 على مستضيفه، ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

ومنح روبن غوزنز تقدما مستحقا لصاحب الأرض في الشوط الثاني، بعدما أهدر موسى بارو ركلة جزاء قبل الاستراحة.

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لكن هيغواين أحرز هدفين في آخر 16 دقيقة ليقلب المباراة رأسا على عقب، قبل أن يضمن باولو ديبالا النقاط الثلاث للفريق الزائر بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واستبعد ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس مهاجمه رونالدو من الرحلة إلى بيرغامو، إذ يتعافى قائد البرتغال من إصابة في الركبة، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في تورينو، في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ونجح يوفنتوس في مهمته ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، لكن إنتر ميلانو صاحب المركز الثاني يستطيع تقليص الفارق إلى نقطة واحدة لو انتصر على تورينو في وقت لاحق.

ويملك أتلانتا 22 نقطة في المركز السادس، إذ استمر صيامه عن الانتصارات للمرة الرابعة على التوالي في الدوري.