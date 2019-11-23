الترجي يودّع البطولة العربية بالخسارة أمام أوليمبيك آسفي بركلات الترجيح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودّع فريق الترجي التونسي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم «البطولة العربية»، بعد خسارته أمام ضيفه أوليمبيك آسفي المغربي، بضربات الترجيح بنتيجة 2-4، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» بالعاصمة التونسية، في إياب دور الـ 16 للمسابقة.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب، ليتم الاحتكام لضربات الترجيح التي ابتسمت لصالح أوليمبيك آسفي في النهاية.
وتقدم أوليمبيك آسفي بهدف في الدقيقة 20 عبر لاعبه عبدالغني معاوي، ثم تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب الغاني كوامي بونسو.
وفي ركلات الترجيح، نجح لاعبو الفريق المغربي في تسجيل أربع ضربات عبر «محمد المرابط، ووليد صبار، وزكرياء الهلالي، وحمزة خابا»، فيما أحرز لاعبو الترجي ضربتين فقط عن طريق أنيس البدري وكوامي بونسو، فيما أضاع الفريق التونسي ضربتين أيضًا من خلال الثنائي فادي بن شوق وهيثم الجويني.
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