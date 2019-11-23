شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث الشغب تُنهي مباراة القمة السودانية بين الهلال والمريخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت أعمال شغب مباراة قطبي كرة القدم السودانية، فريقي الهلال والمريخ، التي جرت مساء اليوم السبت على استاد الخرطوم.
والتقى فريقا الهلال والمريخ في قمة الدوري الممتاز السوداني بجولته العاشرة، مساء اليوم، وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، قبل توقف المباراة لدقائق بسبب مشكلة في إنارة الاستاد.
وبعد استئناف اللقاء، سجل المريخ هدفه الثاني، وقبل نهاية المباراة بدقائق طرد الحكم لاعب فريق الهلال، عبداللطيف بوي، إثر مخالفة، مما أثار احتجاج جماهير الهلال الذين قذف بعضهم أرضية الملعب بالحجارة، وجُرح أحد لاعبي نادي المريخ، ثم أُلقيت أجسام انبعثت منها أدخنة كثيفة داخل أرضية الملعب، غادر بعدها اللاعبون وطاقم التحكيم المستطيل الأخضر، وانتشرت قوات الأمن داخل وخارج الملعب.
وخاض المريخ اللقاء وهو يحتل المرتبة السابعة، فيما الهلال يتصدر الدوري.
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