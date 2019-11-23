شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي العادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشار حسام الدين حسين عواض، والمستشار محمد الدمرداش، والتي عُقدت، أمس واليوم، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 5194 عضوًا قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني، قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء، في الاجتماع الثاني للعمومية العادية.

فيما لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لمناقشة جدول الأعمال بحضور 601 عضو فقط، من أصل 2597 عضوًا كان يتوجب تواجدهم.

وبناءً عليه، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة للبت في جدول الأعمال واتخاذ ما يراه مناسبًا لمصلحة النادي.