شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي ينتصر ويحرم تشيلسي «لامبارد» من سجل غير مسبوق.. ومحرز يتألق (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي انتصارًا هامًا على حساب تشيلسي بنتيجة 2-1 في قمة مباريات الجولة 13 من البريميرليج.

واستعاد حامل لقب البريميرليج طريق الإنتصارات سريعًا بعد سقوطه في الجولة الماضية ضد ليفربول، ليرتقي إلى المركز الثالث متجاوزًا تشيلسي الذي تجمد رصيده عن 26 نقطة في المركز الرابع، متلقيًا خسارته الأولى في البريميرليج منذ 22 سبتمبر الماضي، وبعد سلسلة انتصارات دامت 6 جولات متتالية قبل الخسارة في هذه الجولة.

Advertisements

وبدأ تشيلسي المباراة بقوة متقدمًا بهدف نظيف بعد 20 دقيقة تقريبًا عن طريق لاعب الوسط الفرنسي، نجولو كانتي، لكن اصحاب الأرض ردوا سريعًا بهدفين عن طريق كيفن دي بروين ورياض محرز خلال الفترة بين الدقيقة 29 والدقيقة 37، لتظل النتيجة على هذا الحال حتى النهاية.

وسجل كانتي ثالث اهدافه من ثالث محاولة تسديد ناجحة له على مرمى المنافس في البريميرليج هذا الموسم، ليحتفل بمباراته رقم 150 مع تشيلسي في مختلف البطولات.

وبرهن رياض محرز على أهميته مع الفريق، بتسجيله هدف الفوز بالمباراة، ليشترك في تسجيل 8 اهداف من خلال 9 مشاراكات اساسية له في البريميرليج هذا الموسم (سجل 4 وصنع 4).

وحرم مانشستر سيتي ضيفه من تحقيق رقم قياسي على مستوى النادي، فتشيلسي قبل هذه المباراة كان حقق 7 انتصارات متتالية في مختلف البطولات خارج قواعده هذا الموسم، وكان على بعد فوز اخر اليوم ليحقق سجل غير مسبوق في تاريخ النادي، لكن المباراة انتهت بتلقي النادي لهزيمته الأولى خارج قواعده منذ الخسارة 4-0 ضد مانشستر يونايتد في افتتاح مباريات هذا الموسم في البريميرليج (11 أغسطس).

وعلى الرغم من فوز مانشستر سيتي بالمباراة، إلا ان الفريق استحوذ على الكرة بنسبة 46.74%، وهي النسبة الأقل لفريق يدربه بيب جوارديولا في 381 مباراة خاضها كمدرب في الدوري (الإسباني/الألماني/الإنجليزي).