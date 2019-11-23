التعادل الإيجابي ينهي مواجهة أتلتيكو مدريد وغرناطة في الليجا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي غرناطة وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب لوس كارمينيس، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني، افتتح رنان لودي، التسجيل لمصلحة أتلتيكو مدريد.

وفي الدقيقة 67، تمكن غرناطة من إضافة هدف التعادل عن طريق اللاعب جيرمان سانشيز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى النقطة 25 يحتل بها المركز الثالث، بينما يرتفع رصيد غرناطة إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة.