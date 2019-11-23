شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 أنس عبد الغني حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا مستحقا على حساب مانشستر سيتي خلال الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، حيث المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

Advertisements أحرز هدفي مانشستر سيتي كلا من كيفين دي بروين ورياض محرز خلال الدقيقة ٢٩ و٣٧ من عمر الشوط الأول، حتى يكتفي تشيلسي بهدف عبر نجولو كانتي. بهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة ٢٨ بالمرتبة الثالثة، بينما تتوقف نقاط البلوز تشيلسي عند ٢٦ المركز الرابع.

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