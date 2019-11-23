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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
أنس عبد الغني
حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا مستحقا على حساب مانشستر سيتي خلال الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، حيث المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".
أحرز هدفي مانشستر سيتي كلا من كيفين دي بروين ورياض محرز خلال الدقيقة ٢٩ و٣٧ من عمر الشوط الأول، حتى يكتفي تشيلسي بهدف عبر نجولو كانتي.
بهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة ٢٨ بالمرتبة الثالثة، بينما تتوقف نقاط البلوز تشيلسي عند ٢٦ المركز الرابع.
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