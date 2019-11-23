مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم بث مباشر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في إطار اللقاء المرتقب بينهم على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالجولة 14 من الدوري الإسباني.

وأعلن المدير الفني الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان عن تشكيل فريقه للمباراة والذي جاء كما يلي: Advertisements كورتوا – ميندي - راموس - فاران - كارفخال- فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش- هازارد- بنزيما - رودريجو. مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني في المركز الاول برصيد 28 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 25 نقطة بينما ياتي ريال سوسيدا في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

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