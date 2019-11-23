كسر يغيّب العويس عن الأهلي

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) كشفت الفحوصات الطبية المبدئية تعرض حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد العويس لكسر في عظمة الوجه، وبحسب توصية طبية فإن اللاعب سيبقى تحت الملاحظة الطبية في المستشفى لمدة 24 ساعة قادمة. كشفت الفحوصات الطبية المبدئية تعرض حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد العويس لكسر في عظمة الوجه، وبحسب توصية طبية فإن اللاعب سيبقى تحت الملاحظة الطبية في المستشفى لمدة 24 ساعة قادمة. وسبق أن تعرض العويس لإصابة مماثة في نفس الموضع قبل 4 مواسم إبان حمايته عرين نادي الشباب، إثر اشتباكه مع لاعب الأهلي مصطفى بصاص، وتغيب العويس على إثرها عن الملاعب لمدة تزيد على 3 أسابيع.



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