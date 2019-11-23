آسيوية الهلال «استثنائية»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وضع الهلال قدماً في مونديال العالم للأندية بفوزه ذهاباً على أوراوا في ذهاب النهائي القاري، وتبقى له فوز أو تعادل أو خسارة بفارق هدف اليوم (1/‏0) ليتوج بالبطولة، وتجيء أهمية فوزه بهذا اللقب ليكون استثنائياً وفريداً من نوعه ليس للهلاليين وحسب بل لمنافسيهم أيضاً، عطفاً على جملة المكاسب المتوقعة من فوز الزعيم القاري باللقب السابع في تاريخه والثالث على مستوى بطولة دوري الأبطال.

وضع الهلال قدماً في مونديال العالم للأندية بفوزه ذهاباً على أوراوا في ذهاب النهائي القاري، وتبقى له فوز أو تعادل أو خسارة بفارق هدف اليوم (1/‏0) ليتوج بالبطولة، وتجيء أهمية فوزه بهذا اللقب ليكون استثنائياً وفريداً من نوعه ليس للهلاليين وحسب بل لمنافسيهم أيضاً، عطفاً على جملة المكاسب المتوقعة من فوز الزعيم القاري باللقب السابع في تاريخه والثالث على مستوى بطولة دوري الأبطال.

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