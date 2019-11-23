شكرا لقرائتكم خبر عن مكانك القمة.. يا هلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بطموحات وآمال العاشقين والمحبين يخوض فريق الهلال ظهر غدا (الأحد) لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة أمام مضيفه فريق أوراوا الياباني على ملعب سايتاما 2002 الدولي.

يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بمعنويات عالية وبفرص عدة لتحقيق اللقب، فالفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين، شريطة أن لا يكون هدفا دون مقابل، بعد أن حقق الفريق فوزاً مهماً في الذهاب بهدف دون مقابل عن طريق المحترف كاريلو في اللقاء الذي جمعهما قبل أسبوعين على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

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واستعد الهلال جيداً لهذا اللقاء ويملك كل المقومات المطلوبة لتحقيق اللقب، فالفريق مستقر إدارياً وفنياً بوجود المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو والذي استطاع خلال قيادته للفريق إيجاد التشكيلة المناسبة والتي تمكن من خلالها تحقيق الانتصار تلو الآخر معتمداً على القوة الهجومية بوجود الرباعي قوميز ومن خلفه جيوفينكو وكاريلو وسالم الدوسري، كما يتميز الفريق بوجود خط دفاع قوي بوجود الثنائي علي البليهي والكوري الجنوبي هيون سو وعلى اليمين محمد البريك وفي اليسار ياسر الشهراني ومن خلفهما الحارس المتألق عبدالله المعيوف.

ويتميز الهلال بسيطرته على وسط الملعب وشن هجمات قوية ومتى ما بدأ اللقاء مهاجماً وبالذات الطريقة المعتادة فإنه سيعود لأرض الوطن متوجاً باللقب الآسيوي الغالي ومتأهلاً لكأس العالم للأندية.

أما صاحب الأرض والجمهور فريق أوراوا الياباني فإنه سيدخل اللقاء بحثاً عن لقبه الآسيوي الثالث والذي سيضعه في قمة الفرق الآسيوية الأكثر تحقيقاً للقب ويقف معه 60 ألف مشجع، كما يقف التاريخ معه في المرتين السابقتين اللتين حقق لقبهما حيث لم يتلق الفريق أي هدف في مرماه، وسيدفع مدربه اوتسوكي بالحارس الأساسي شوساكو نيشيكاوا بعد غيابه عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف.