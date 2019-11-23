شكرا لقرائتكم مران استشفائى لعبد الرحمن مجدى فى الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى الدولى تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق مساء اليوم.

وكان اللاعب قد انضم لبعثة الفريق بمطار القاهرة قبل المغادرة للامارات ، بعد مشاركته ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى والتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عام اثر الانتصار على كوت ديفوار بهدفين مقابل لاشىء.

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وادى اللاعب تدريبات خفيفة شملت على الجرى حول الملعب بجانب تدريبات آخرى تحت إشراف أعضاء الجهاز الطبى من أجل تجنب الارهاق وسعيا لاستعادة جاهزيته قبل موقعة الحسم أمام الجزيرة.

ويستعد الفريق لمواجهة بطل الإمارات يوم الثلاثاء المقبل ، فى إطار جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.