شكرا لقرائتكم الخطيب يتعهد باستمرار خطة النهوض بالأهلى رياضياً وخدمياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الخطيب خلال كلمة مقضتبة ألقاها مساء اليوم السبت علي هامش الجمعية العمومية العادية للأهلي أن مجلس الإدارة يسعي دائما لتحقيق طموحات جماهيره وأعضاء الجمعية العمومية ولا يدخر جهدا لتحقيق ذلك.
وأوضح أن المجلس عازم علي المضي قدما في طريق الإنشاءات والاهتمام بجميع القطاعات الرياضية سواء الكروية أو النشاط الرياضي، مؤكدا أن المجلس سيعمل أيضا علي تصحيح الأخطاء التي ارتكبها في الفترة السابقة من أجل إسعاد جماهيره وأعضاء عموميته دائما.
وقدم الخطيب الشكر لأعضاء الجمعية العمومية ومساندتها الدائمة لمجلس الإدارة باعتبارها تمثل مع الجمهور العريض السند للمجلس وأوضح رئيس الاهلي أن مجلس الإدارة يعمل علي قلب رجل واحد من أجل خدمة الأعضاء والجماهير.
كانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي قد أعلنت حضور ٦٠١ عضو فقط داخل الصالة المغطاة وهو ما يمنع مناقشة الميزانية في الجمعية العامة العادية للنادي حيث كان يتطلب حضور ٢٥٩٧ داخل الصالة اي ما يمثل ٥٠ % من إجمالي الأعضاء الذين سجلوا في كشوف اليوم الثاني للجمعية العمومية حيث سجل ٥١٩٤ عضو.
وكان باب التسجيل في اليوم الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أغلق بعدما تم فتح باب التسجيل في التاسعة صباحاً لليوم الثاني على التوالي حتى السابعة مساءً.
واكتمل النصاب القانوني بعد إغلاق باب التسجيل بحضور ٥١٩٤ واعلنت اللجنة المشرفة أن عدم حضور العدد المحدد داخل الصالة حال دون مناقشة الميزانية ليتم إحالة الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات لاعتمادها.
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