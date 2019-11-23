شكرا لقرائتكم لاعبو الإنتاج يختفلون بزميلهم عقب التتويج مع المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني والإداري للانتاج الحربي واللاعبين علي إقامة احتفال لغنام محمد لاعب الفريق والمنتخب الاولمبي في اول مران يحضره عقب التتويج الافريقي. تلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز المقرر لها الخميس المقبل Advertisements وسطر لاعبو منتخب مصر الأولمبى أسماءهم بحروف من نور فى تاريخ المجد ليدخلوا التاريخ من الباب الكبير، بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للشباب التى أقيمت فى مصر للمرة الأولى فى تاريخ الفراعنة الصغار. وفاز المنتخب الوطنى على الأفيال الإيفوارية فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدم الفراعنة طوال أحداث اللقاء بهدف نظيف ليتعادل منتخب كوت ديفوار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى وتمتد المباراة لأشواط إضافية، قبل أن يحسم رمضان صبحى النتيجة لصالح الفراعنة بهدف قاتل قبل نهاية الشوط الإضافى الثانى.

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