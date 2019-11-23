شكرا لقرائتكم إنبى يغلق باب الرحيل الشتوى أمام مدافع المنتخب الأولمبى بإخطار رسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو إنبى، أسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى، برفض رحيله بأى شكل فى شهر يناير القادم مهما كانت حجم العروض المقدمة إليه فى فترة الانتقالات الشتوية. Advertisements ويرغب مسئولو النادى البترولى فى الحفاظ على لاعبى الفريق خاصة المتألقين مثل المدافع الشباب للخروج من دوامة الهبوط مبكرا بعد تواجد فريق إنبى فى المركز الأخير هذا الموسم عقب خوض 5 مباريات لم ينجح خلالها الفريق البترولى سوى فى حصد نقطة وحيدة. ويستعد إنبى بقيادة حلمى طولان خلال الوقت الحالى لخوض مواجهة الزمالك، التى ستقام بعد غد الإثنين، على ستاد السلام فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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