كريم عبد الجواد يتأهل لنهائى بطولة تشانل للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش إلى المباراة النهائية ببطولة تشانل فاز المقامة ببريطانيا بقيمة جوائز مادية تصل إلى 106 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية. وفاز عبد الجواد في مباراة الدور نصف النهائي على منافسه النيوزيلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-4, 11-3 . Advertisements ويواجه كريم عبد الجواد مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا في المباراة النهائية بعد أن تأهل الأخير للدور النهائي عقب فوزه على محمد أبو الغار المصنف الثامن عالميا. يذكر أن بطولة تشانل فاز هي سادس بطولات الموسم الجاري بعد بطولتي الصين وسان فرانسيسكوا واللتان توج بهما محمد الشوربجي، وأمريكا المفتوحة التي حصد لقبها علي فرج المصنف الأول عالمياً، وبطولة مصر الدولية والتي توج بها كريم عبد الجواد، وأخيراً بطولة العالم التي توج بها طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً للمرة الأولى في تاريخه.

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