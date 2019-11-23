شكرا لقرائتكم أتليتكو يهدر نقطتين جديدتين بتعادله مع غرناطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل أتلتيكو مدريد مجدداً في الدوري الإسباني يوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من المسابقة بعدما فرط في تقدمه أمام مضيفه غرناطة وتعادل معه بهدف دون رد.

وتقدم البرازيلي رونان لودي لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 60 وتعادل جيرمان سانشيز لغرناطة في الدقيقة 67، ليرفع أتلتيكو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، فيما بلغ غرناطة 21 نقطة.

وهذا التعادل هو السابع لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في واحدة، فيما يعد هذا التعادل هو الثالث لغرناطة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في خمس.