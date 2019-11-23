الأهلي يلحق بالهلال والنصر إلى صدارة الدوري السعودي مؤقتا









اسماء السيد - لحق الأهلي بالهلال والنصر حامل اللقب إلى الصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه الفيصلي 3-1 السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في المرحلة العاشرة.

وسجل دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر (27 و90+5) وعبد الباسط هندي (45+5) أهداف الأهلي، محمد قاسم (90+3) هدف الفيصلي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة بفارق الأهداف خلف الهلال الذي تأجلت مباراته مع العدالة إلى العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل بسبب خوضه إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني الاحد، والنصر الذي يحل ضيفا على الوحدة غدا في ختام المرحلة، بينما تراجع الفيصلي الى المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

وكاد الفيصلي يفتتح التسجيل مبكراً لولا براعة محمد العويس الذي تصدى لكرة احمد أشرف القوية وحولها بأطراف أصابعه الى ركنية (4).

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بتعرض حارس مرماه الدولي العويس لإصابة قوية في رأسه في الدقيقة 18 اثر اصطدامه بمهاجم الفيصلي ويليام في محاولة لابعاد كرة من ركلة ركنية، فنقل على إثرها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى تاركا مكانه لياسر المسيليم.

ونجح الأهلي في التقدم عندما سدد السوري عمر السومة كرة قوية فشل الحارس مصطفى ملائكة في ابعادها فتهيأت أمام تفاريس الذي تابعها داخل المرمى (27).

وعزز المدافع عبد الباسط هندي تقدم الاهلي عندما استغل كرة مرتدة من الحارس ملائكة فتابعها بقوة داخل المرمى (45+5).

وتابع الاهلي أفضليته في الشوط الثاني، وسدد حسين المقهوي كرة بجوار القائم (57)، وانقد ملائكة مرماه عندما تصدى لكرة السومة (72) وانفرد السومة وسدد كرة قوية تصدى لها ملائكة ببراعة (90).

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وقلص الفيصلي الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر محمد قاسم (90+3)، لكن تفاريس رد بعد دقيقتين مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

وفي مباراة ثانية، مني ضمك بخسارة جديدة هي السادسة تواليا والثامنة منذ بداية الموسم، عندما سقط أمام ضيفه التعاون 1-2 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وسجل البرازيلي ساندرو مانويل (45 و90+6 من ركلتي جزاء) هدفي التعاون، ومواطنه جورجي فيليبي (49) هدف ضمك.

وقفز التعاون للمركز الثالث مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بينما بقي ضمك في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ملخص مباراة الأهلي والفيصلي:

ملخص مباراة ضمك والتعاون: