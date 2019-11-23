كندا تفوز على روسيا وتبلغ نهائي كأس ديفيس









اسماء السيد - بلغت كندا نهائي النسخة الاولى من الحلة الجديدة لمسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب، للمرة الاولى في تاريخها بفوزها على روسيا 2-1 السبت في مدريد بعد مباراة حماسية في الزوجي.

وتلتقي كندا في النهائي الفائز بين اسبانيا صاحبة الارض بقيادة نجمها رافايل نادال وبريطانيا التي اراحت مجددا نجمها العائد من اصابة كادت تنهي مسيرته اندي موراي.

وتقدمت روسيا 1-صفر عبر اندري روبليف الفائز على فاسيك بوسبيسيل 6-4 و6-4، وعادلها دنيس شابوفالوف (20 عاما) بفوزه على كارن خاتشانوف 6-4 و4-6 و6-4.

وفي مباراة الزوجي، تفوق بوسبيسيل وشابوفالوف على خاتشانوف وروبليف 6-3 و3-6 و7-6 (7-5).

وقال القائد الشاب لمنتخب كندا فرانك دانتشيفيتش (35 عاما): "اعتقد ان الفريقين لعبا بشكل رائع. رمى الروس بكل ثقلهم علينا، فتوقف الامر على من يلعب الكرات الافضل. لم يكن هناك اي مجال للخطأ اليوم.. وها نحن في النهائي".

وكانت كندا تخوض ثالث نصف نهائي في تاريخها في المسابقة بعد خسارتها في 1913 و2013.

بدوره، قال بوسبيسيل (29 عاما ومصنف 150 عالميا) "كان يوما رائعا، وغدا سيكون تاريخيا، سنقدم كل شيء".

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وخاضت كندا وروسيا المنافسات بلاعبين فقط، اذ تواجد الكندي فليكس اوجييه الياسيم (19 عاما) في مدريد دون خوض اي مباراة بسبب اصابته.

وكانت كندا قد تصدرت مجموعتها بفوزها على ايطاليا 2-1 والولايات المتحدة 2-1، قبل اقصاء استراليا 2-1.

وتقام كأس ديفيس بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على أربعة أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا وزعت على ست مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة الى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، الى الدور ربع النهائي، ليصار بعد ذلك إلى اللجوء لنظام خروج المغلوب.

كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث عوضا عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.

ورأى الشاب شابوفالوف بعد تأهل بلاده "لا أجد الكلمات لوصف ما حصل. وصولنا الى هنا امر رائع، فقد لعبنا انا وفاسيك بمستوى مختلف".

وفي نصف النهائي الثاني، تقدمت بريطانيا على اسبانيا 1-صفر بفوز كايل ادموند على فيليسيانو لوبيز 6-3 و7-6 (7-3).

ويلتقي في المباراة الثانية نادال مع دان ايفانز، وفي الزوجي جايمي موراي ونيل سكوبكسي ضد الاسبانيين مارسيل غرانويرس وفيليسيانو لوبيز.