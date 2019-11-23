ليون بعشرة لاعبين يستعيد توازنه قبل رحلته إلى سان بطرسبورغ









اسماء السيد - استعاد ليون توزانه قبل رحلته الى مدينة سان بطرسبورغ الروسية لمواجهة فريقها المحلي في المسابقة القارية العريقة، وذلك بتغلبه بعشرة لاعبين على ضيفه نيس 2-1 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسم ليون نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر جف رين-أديلاييد (10) وموسى ديمبيلي (28 من ركلة جزاء)، فيما سجل الدنماركي كاسبر دولبرغ هدف الضيوف (78).

ولعب ليون بعشرة لاعبين لنحو ساعة بعد طرد مدافعه البرازيلي فرناندو مارشال في الدقيقة 34.

وهو الفوز الخامس هذا الموسم لليون الذي أوقف مرسيليا انتفاضته في المرحلة الماضية عندما تغلب عليه 2-1 وحمه من فوز ثالث على التوالي.

وصعد ليون إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف أمام مونبلييه الذي يحل ضيفا على سانت إتيان الأحد في ختام المرحلة، وبوردو الذي يستضيف موناكو الأحد أيضا، ورينس ونانت اللذين يحلان ضيفين على متز وبريست لاحقا.

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في المقابل، مني نيس بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحقق ليون الأهم قبل سفره إلى روسيا لمواجهة زينيت سان بطرسبورغ في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لحسم بطاقته إلى الدور ثمن النهائي حيث يكفيه التعادل الإيجابي بأكثر من هدف لتخطي دور المجموعات.

ويحتل ليون المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق نقطتين خلف لايبزيغ الالماني المتصدر وثلاث نقاط أمام زينيت سان بطرسبورغ، علما بأن الفريقين تعادلا 1-1 ذهابا (الجولة الأولى) في ليون.

ويلعب لاحقا أيضا ديجون مع رين، واميان مع ستراسبورغ، وانجيه مع نيم.

ويلتقي الأحد أيضا تولوز مع مرسيليا.

ملخص مباراة ليون ونيس: