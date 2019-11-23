المقاولون العرب يلحق بالزمالك الى المركز الثاني









اسماء السيد - لحق المقاولون العرب بالزمالك إلى المركز الثاني في الدوري المصري لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه أسوان 2-1 السبت على ملعب المقاولون العرب في القاهرة في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة.

وسجل محمود عطية (8) ومحمد سمير (55) هدفي المقاولون العرب، والإثيوبي أوميد اوكري (22) هدف أسوان.

وهو الفوز الثالث للمقاولون العرب في خمس مباريات حتى الآن فرفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق الأهداف خلف الزمالك الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما مني أسوان بخسارته الثالثة في خمس مباريات فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

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وحسم التعادل السلبي مواجهة طنطا مع ضيفه طلائع الجيش والمؤجلة من المرحلة ذاتها.

وهى المباراة الأولى بعد عودة الدوري المصري عقب توقف دام 30 يومًا، نظرا لمشاركة المنتخب الاولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي توّج بلقبها على حساب ساحل العاج.

ورفع طنطا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر، وطلائع الجيش إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.