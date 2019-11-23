النني يشارك في فوز بشكتاش على قونيا سبور بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق بشكتاش على مضيفه قونيا سبور بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ12 للدوري التركي.

شارك الدولي المصري محمد النني بشكل أساسي مع بشكتاش وخاض المباراة كاملةً، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 54 بعد ارتكابه لمخالفة.

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ويدين بشكتاش بالفضل في الفوز إلى بوراك يلماز صاحب هدف الانتصار في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

وحقق الفريق الانتصار الرابع تواليا في الدوري، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد قونيا سبور عند 13 نقطة بالمركز الـ13.

يذكر أن محمد النني (27 عاما) شارك مع منتخب مصر في مباراة كينيا التي انتهت بالتعادل (1-1) في الإسكندرية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.