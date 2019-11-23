محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
في مباراة خيالية على أرض المغرب استطاع فريق الرجاء البيضاوي المغربي أن يكتب مباراة تاريخية بالفوز على الغريم الوداد البيضاوي بفارق المواجهات المباشرة.
مباراة الذهاب ببطولة كأس محمد السادس لأبطال الأندية كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الرجاء، إلا أن مباراة الإياب شهدت إثارة كبيرة بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي أيضًا لكن بأربعة أهداف لكل جانب ليتأهل الفريق الأخضر إلى دور الثمانية.
الفريق الودادي أحرز هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب محمد ناهيري من ضربة جزاء.
محسن متولي استطاع أن يفرض نفسه بطلاً لأحداث المباراة بعدما سجل التعادل في الدقيقة 49 من ضربة جزاء أيضًا.
الفريق الوداد ضرب الرجاء بثلاثة أهداف متتالية عن طريق أيمن الحسوني في الدقيقة 56 ثم أيوب الكعبي في الدقيقة 59 وأخيرًا بديع أووك في الدقيقة 73.
وقبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة لم يرفع الفريق الرجائي راية الاستسلام ليتحدى الواقع بسيناريو خيالي بعدما سجل حميد أحداد الهدف الثاني في الدقيقة 75.
محسن متولي عاد من جديد في الدقيقة 89 ليسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء قبل أن يعود نفس اللاعب ويصنع هدف التأهل بعد عرضية رائعة حولها بين مالانجو في الشباك وتحديدًا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
بتلك النتيجة يكون الرجاء ضمن المتأهلين للدور المقبل ليرافق أيضًا مواطنه أولمبيك أسفي الذي كان تأهل سلفًا على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بركلات الترجيح.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يتقدم بالأربعة.. أحداد يسجل في تأهل تاريخي للرجاء بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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