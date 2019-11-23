مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي فترة غياب حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيغيب 6 أشهر عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الطبيب الألماني هيرمان ماير أكد في تقريره أن اللاعب سيحتاج ستة أشهر من أجل العودة.

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وقال المصدر: "الطبيب الألماني الذي أجري جراحة غضروف الركبة لحمدي فتحي أكد في تقريره أن اللاعب لن يستطيع المشاركة في المباريات إلا بعد مرور 6 أشهر كاملة".

وأضاف:" خياطة الركبة تستلزم غياب هذه المدة، وفايلر تحديدا في عمله لا يحبذ أن يعود اللاعب قبل أن يتعافي تماما من آثار هذه الخياطة وهذه هي طريقته المتبعة في العلاج".

وكان حمدي فتحي قد خضع لجراحة غضروف الركبة بعدما أصيب في معسكر المنتخب الوطني الأول قبل مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.