مصدر لمصراوي يوضح موقف أوباما من مباراة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك أن لاعب الفريق يوسف إبراهيم "أوباما" اقترب من الغياب عن المشاركة في مباراة إنبي والمقرر لها مساء الإثنين المقبل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وأضاف المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مساء السبت، أن أوبانا يعاني من كدمة في السمانة ليغيب على إثرها عن التدريبات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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أوباما كان قد حصل على راحة من التدريبات اليوم بسبب الإصابة حيث قرر الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو إراحة اللاعب على أن يتحدد موقفه من المشاركة غدًا الأحد قبل الإعلان عن القائمة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن بيراميدز متصدر الترتيب إلا أن الفريق الأبيض لديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الأسبوع الرابع.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة إنبي الإثنين، ثم لقاء مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.