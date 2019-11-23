الخليج 365 يكشف تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد هواري:

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وكشف مصدر بالفريق لـ"الخليج 365" تفاصيل الجلسة حيث جاءت لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة انبي مساء الإثنين المقبل وطالب اللاعبين بمواصلة الانتصارات للسعي نحو العودة للصدارة.

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وتحدث رئيس الزمالك مع اللاعبين حول أزمة المستحقات حيث أكد لهم أن تلك الأزمة يعاني منها كل الأندية بسبب تأخر الشركة الراعية في سداد المستحقات وهو ما تسبب في تأخر صرف رواتب اللاعبين ومستحقاتهم الفترة الماضية.

ووعد رئيس الزمالك اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم عقب مباراة إنبي وقبل السفر لمواجهة مازيمبي الكونغولي في المباراة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك أمام مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات خارج الأرض 30 نوفمبر المقبل، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض تدعم مسيرته من أجل بلوغ ربع النهائي.