تحديد حكام مباراتي الجونة والأهلي وإنبي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي يوم الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز. ويدير الحكم محمد معروف مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة بتمام الساعة الخامسة مساءً في استاد الجونة، ويعاونه يوسف البساطي واحمد ساهر ومعهم أحمد العباسي حكما رابعا. وأسندت لجنة الحكام مباراة إنبي والزمالك في الجولة السادسة بتمام الساعة الثامنة مساءً في استاد السلام إلى الحكم محمد الصباحي، ويعاونه أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح ومعهم عاطف حسين حكما رابعا. يُذكر أن بيراميدز صدارة ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويليه الزمالك في المركز الثاني وفي جعبته 10 نقاط من 4 مواجهات، بينما يأتي الأهلي حامل اللقب في المركز الثالث بالعلامة الكاملة بعد فوزه في ثلاث مباريات.

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