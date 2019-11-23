مانشستر سيتي يعود لطريق الانتصارات بإزاحة تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

استعاد فريق مانشستر سيتي طريق الانتصارات بالفوز على تشيلسي (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الاتحاد" ضمن قمة الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأصبح ترتيب مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق تسع نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب، بينما تراجع تشيلسي للمركز الرابع برصيد 26 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون، جواو كانسيلو، جون ستونز، فرناندينيو، بينجامين ميندي، رودريجو، ديفيد سيلفا، كيفن دي بروين، رياض محرز، رحيم ستيرلنج، سيرجيو أجويرو.

تشكيل تشيلسي: كيبا أريزابالاجا، سيزار أزبيليكويتا، إيمرسون بالميري، فيكايو توموري، كورت زوما، جورجينيو، ماتيو كوفازيتش، نجولو كانتي، ويليان، كريستيان بوليسيتش، تامي أبراهام.

ملخص المباراة:

بدأ أصحاب الأرض رحلة البحث عن افتتاح التسجيل بعدما حصل كيفين دي بروين على تمريرة سيرجيو أجويرو داخل منطقة الجزاء، ليسدد البلجيكي الكرة أرضية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس كيبا في الدقيقة الرابعة.

جاء الرد من تشيلسي في الدقيقة الثامنة بعدما استغل ويليان متقنة من أبراهام بعد اقتناص الكرة من أصحاب الأرض في منتصف الملعب، ليحصل البرازيلي على الكرة ويسددها بقدمه اليمنى لكنها مرت مثل تسديدة دي بروين بجوار القائم الأيمن.

وبعد مرور ربع ساعة، جاءت أخطر فرصة في المباراة حتى الآن بعدما استغل فيكايو توموري ارتداد الكرة من دفاعات مانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء ليطلقها مباشرةً كما جاءت وتمر بمحازاة القائم الأيسر لمرمى إديرسون.

وفي الدقيقة الـ21، أحرز تشيلسي الهدف الأول عن طريق نجولو كانتي، بعدما استغل لاعب الوسط الفرنسي تمريرة رائعة من الكرواتي ماتيو كوفازيتش ليودع الكرة في مرمى مانشستر سيتي بتحويلها إلى الشباك قبل وصولها إلى الحارس كيبا.

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لم يتأخر التعادل لمانشستر سيتي، إذ جاء في الدقيقة الـ29 عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين بعدما حصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليراوغ جورجينيو ببراعة ويسدد الكرة بقدمه اليسرى وتجد في طريقها إلى المرمى قدم المدافع كورت زوما.

وفي الدقيقة الـ36، حاول دي بروين تهديد مرمى تشيلسي بتسديدة جديدة من مسافة بعيدة بقدمه اليسرى، لكنها مرت أعلى العارضة الأفقية.

وبعدها مباشرةً نجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة الـ37، عن طريق النجم الجزائري رياض محرز، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء مراوغا مدافعي تشيلسي ليسدد الكرة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس كيبا.

وفي الدقيقة الـ43، فشل مانشستر سيتي في استغلال خطأ فادح من الحارس كيبا، بعدما حصل سيرجيو أجويرو على الكرة ليسددها تجاه المرمى ولكن ردتها العارضة الأفقية وتضيع فرصة تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول (2-1).

وبعد مرور أربع دقائق من عمر الشوط الثاني، عاد رياض محرز ليهدد مرمى تشيلسي بعدما مر بالكرة من الجبهة اليمنى لليسرى دون أي ضغط من لاعبي تشيلسي، ليسدد الكرة على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ضاع هدف محقق للبلوز في الدقيقة الـ54 بعدما مرر الظهير الأيمن سيزار أزبيليكويتا الكرة إلى نجولو كانتي داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة الفرنسي أبعدها البرازيلي فيرناندينيو إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة الـ65، تألق كيبا في مرماه بعدما أنقذ تشيلسي من هدف ثالث، حيث تصدى لتسديدة مباغتة من رياض محرز بشكل رائع بعد ارتدادها داخل منطقة الجزاء، ليحوّلها إلى ركلة ركنية.

كاد تشيلسي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الـ80 بعدما أطلق ويليان تسديدة على الطائر في منتصف مرمى مانشستر سيتي، لكن مواطنه البرازيلي إديرسون نجح في التصدي لها ببراعة وتحويلها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فرض تشيلسي محاولة جديدة من أجل إدراك التعادل، لكن تسديدة مونت من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وأحرز رحيم ستيرلنج هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، لكن اضطر حكم اللقاء للجوء إلى تقنية الفيديو التي ألغت الهدف بداعي وجود تسلل على الجناح الإنجليزي، لتنتهي المباراة (2-1).