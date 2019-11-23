جيمي فاردي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

يتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر من المسابقة.
واستطاع جيمي فاردي تسجيل هدفًا لفريقه وصناعة أخر لفريقه أمام برايتون في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم والتي فاز بها ليستر بثنائية نظيفة.
ورفع الإنجليزي جيمي فاردي رصيده من الأهداف إلى 12 هدفًا حتى الأن ليتصدرقائمة هدافي البريميرليج بفارق هدفين عن مواطنه تامي إبراهام الذي يحتل وصافة القائمة برصيد 10 أهداف.
ويأتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في المركز الثالث برصيد 8 أهداف متساويًا مع السنغالي ساديو ماني الذ يحل رابعًا.
وفي جانب آخر يتصدر البلجيكي كيفين دي براوين قائمة اللاعبينصانعي الأهداف برصيد 9 تمريرات حاسمة يأتي خلفه روبرتسون برصيد 5 تمريرات.
ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي فريق ليفربول برصيد 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي الذي يملك 29 نقطة، ويحل مانشستر سيتي ثالثًا برصيد 28 نقطة.
جدير بالذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول حصل على هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 22 هدفًا مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيتر أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي.
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