تشكيل نهائي الكوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وريفر بليت

يستعد ريفر بليت الارجنتيني حامل لقب كأس ليبرتادوريس لمواجهة فلامنجو البرازيلي في العاشرة مساء اليوم في "ليما" عاصمة بيرو في نهائي المسابقة القارية، على أن يشارك الفائز في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل. "ليما" عاصمة بيرو في نهائي المسابقة القارية، على أن يشارك الفائز في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل. جاء تشكيل الفريقين لمباراة الليلة كالتالي: لمشاهدة المباراة بجودة عالية ودون تقطيع أضغط هنا..

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