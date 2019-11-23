ليفربول يواصل تصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

يواصل فريق ليفربول تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة عشر من مسابقة الموسم الحالي، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على نظيره كريستال بالاس بثنائية مقابل هدف.

ويتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وصيف الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويتراجع تشيلسي إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

ويواصل ليستر سيتي صحوته هذا الموسم حيث حقق فوزًا هاما

على نظيره برايتون بثنائية نظيفة، ليواصل مطاردته لـ ليفربول على صدارة البريميرليج، كما حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي بثنائية مقابل هدف لينتزع من الاخير المركز الثالث بالترتيب.

وإليكم ترتيب جميع فرق الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر.

1 ليفربول برصيد 37 نقطة.

2- ليستر سيتي برصيد 29 نقطة.

3- مانشستر سيتي 28 نقطة.

4- تشيلسي برصيد 26 نقطة.

5- وولفرهامبتون برصيد 19 نقطة.

6- بيرنلي برصيد 18 نقطة.

7- أرسنال برصيد 18 نقطة.

8- شيفيلد برصيد 17نقطة.

9- توتنهام برصيد 17 نقطة.

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10- مانشستر يونايتد برصيد 167 نقطة.

11- بورنموث برصيد 16 نقطة.

12- برايتون برصيد 15 نقطة.

13- نيوكاسل برصيد 15 نقطة.

14- كريستال بالاس برصيد 15 نقطة.

15- إيفرتون برصيد 14 نقطة.

16- وست هام يونايتد برصيد 13 نقطة.

17- أستون فيلا برصيد 11 نقطة.

18- نوريتش سيتي برصيد 10 نقاط.

19- ساوثهامبتون برصيد 9 نقاط.

20- واتفورد برصيد 8 نقاط.

جدير بالذكر أن منافسات الجولة الثالثة عشر تختتم غدًا الأحد بمباراة مانشستر يونايتد مع نظيره شيفيلد يونايتد والتي تقام في السادسة ونصف مساءٍ.