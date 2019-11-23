تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسييداد بالدوري الإسباني

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل الملكي أمام ريال سوسييداد، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن الجولة الرابعة عشر من "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني ، "الليجا". جاء تشكيل ريال مدريد لمباراة الليلة كالتالي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا Advertisements في الدفاع: دانيال كاربخال، فاران، سيرجيو راموس، فيرليند ميندي في خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي في الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، إيدين هازارد.

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