مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي بثناية في لقاء مثير بالبريميرليج

فاز مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي ، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإتحاد"، ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: كيفين دي بروين، ورياض محرز في الدقائق 29، 37، بينما سجل هدف تشيلسي، نجولو كانتي، في الدقيقة 21.

بدأ الماتش حماسي وهجومي للغاية

من كلا الفريقين، وأهدر كلاهما فرص بالجملة، ثم ضغط تشيلسي بشكل كبير من أجل تسجيل هدف التقدم، حتى الدقيقة 21، نجح نجولو كانتي الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 21 بعد تمريرة طولية رائعة من زميله ماتيو كوفاسيتش، ليستلمها كانتي ويسددها على مرمى مان سيتي، معلنًا أولى أهداف اللقاء.

ثم سجل كيفين دي بروين هدف التعادل في الدقيقة 29، بعد مراوغة دفاع تشيلسي، ثم قام بتسديدة قوية داخل الشباك.

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قبل سجل رياض محرز هدف التقدم في 37، بعد تسديدة قوية ولا أروع داخل الشباك.

وفي الدقيقة 94، سجل رحيم سترلينج الهدف الثالث لكنه ألغى بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 26 في المركز الرابع.