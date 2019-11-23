الأهلي يهنئ ثلاثي الفريق المتوج بأمم أفريقيا للشباب

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حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بعد انتهاء المران علي الاحتفال بثلاثي المنتخب الأولمبي؛ رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن، وتهنئتهم على الأداءالرائع ،الذي ساهم في تتويج المنتخب ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وقام الجهاز الفني واللاعبون بإحضار تورتة للاحتفال بالثلاثي الاوليمبي وتقديم التهنئة لهم على إنجاز التأهل إلى الأولمبياد والفوز ببطولة إفريقيا.
وكان رمضان صبحي كابتن المنتخب الأولمبي قد توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.
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