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الجهاز الفني للأهلي يحتفل بـ عيد ميلاد جيرالدو

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احتفل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولاعبو الفريق بعيد ميلاد الأنجولي جيرالدو، بعد انتهاء المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بإحضار تورتة للاحتفال بعيد ميلاد جيرالدو، وحرصوا على تقديم التهنئة له.

ويتوجه الأهلي عصر غدٍ الأحد إلى الغردقة استعدادا لمباراة

الجونة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في بطولة الدوري العام، ثم السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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