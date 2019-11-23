احتفل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولاعبو الفريق بعيد ميلاد الأنجولي جيرالدو، بعد انتهاء المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش.
وقام اللاعبون والجهاز الفني بإحضار تورتة للاحتفال بعيد ميلاد جيرالدو، وحرصوا على تقديم التهنئة له.
ويتوجه الأهلي عصر غدٍ الأحد إلى الغردقة استعدادا لمباراةالجونة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في بطولة الدوري العام، ثم السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الفني للأهلي يحتفل بـ عيد ميلاد جيرالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.